Piazza Affari brilla insieme al Vecchio Continente

(Teleborsa) -ed i listini europei nonostante la chiusura in rosso di Tokyo Deboli le indicazioni deboli provenienti dal settore manifatturiero e servizi europeo Riguardo all'Italia, l' Istat ha previsto una crescita del PIL nell'anno dello 0,2%, con un'accelerazione nel 2020 (+0,6%) L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.476,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,18%), raggiunge 56,76 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +165 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,30%.buona performance per, che cresce dell'1,07%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,23%, e sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,18%.; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dell'1,14% rispetto alla chiusura precedente. In rialzo il(+1,23%), come il FTSE Italia Star (1,3%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+1,92%),(+1,82%) e(+1,71%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,71%.Tra idi Milano, in evidenza(+3,06%),(+2,71%),(+2,57%) e(+2,23%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,79%.di Milano,(+3,42%),(+2,87%),(+2,75%) e(+2,67%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,72%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,64%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,58%.