Seri Industrial, esercizio Warrant Due SERI 2018 - 2019 scade il 30 dicembre

Seri Industrial

(Teleborsa) -, in riferimento all'aumento di capitale, comunica che i quasi 4,1 milioni di Warrant Due SERI 2018 - 2019 potranno essere esercitati entro il 30 dicembre 2019 incluso.I Warrant danno diritto a sottoscrivere 1 nuova azione ordinaria di Seri Industrial riveniente dall'Aumento Warrant per ogni Warrant detenuto, al prezzo di esercizio di Euro 2,66 ad azione.I Warrant Due SERI 2018 - 2019 non esercitati entro il 30 dicembre 2019, a partire dalla data successiva perderanno automaticamente e definitivamente validità senza necessità di alcuna manifestazione di volontà e/o comunicazione in tal senso da parte della Società. Le azioni di compendio derivanti dall'esercizio dei Warrant Due SERI 2018 - 2019 saranno rese disponibili per la negoziazione il giorno di liquidazione successivo all'ultimo giorno del periodo di esercizio.