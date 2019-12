Prese di profitto su Carraro dopo rally vigilia

Carraro

FTSE Italia All-Share

produttore di macchine agricole

Carraro

(Teleborsa) - Si muove verso il basso, con una flessione dell'1,87%.Sul titolo pesano le prese di profitto, dopo il rialzo a doppia cifra registrato la vigilia, sulla notizia che la società ha siglato un accordo strategico di fornitura con INEOS Automotive Secondo i termini dell'accordo, del valore complessivo superiore a 420 milioni di Euro, con un orizzonte temporale di oltre 10 anni, Carraro fornirà assali anteriori e posteriori per il nuovo fuoristrada 4x4 “Grenadier” di INEOS Automotive, che entrerà nel mercato nel 2021.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa delrispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 2,14 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 2,06. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 2,22.