Unicredit, Moody's promuove il piano al 2023

(Teleborsa) - L'agenzia di rating Moody's fornisce un giudizio positivo sul piano pluriennale annunciato da Unicredit , a inizio settimana.di Unicredit in quantoin condizioni operative più difficili". E' quanto affermano gli analisti nel report.Il titolo si muove in rialzo a Piazza Affari con un progresso frazionale dello 0,51% e sovraperforma l'intero settore il cui indice di riferimento FTSE IT Banks sale dello 0,50%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell'più pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Il grafico a breve dimostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 12,66 Euro e supporto stimato a quota 12,52. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 12,8.