Rinnovo contratti PA, Dadone: soddisfazione per ulteriori 200 milioni

(Teleborsa) - "Esprimo soddisfazione per lamostrata dal Governo che, in condizioni oggettivamente non facili, mette altriSi tratta di un ulteriore sforzo che porta la dotazione acirca, sempre a regime, e che crea condizioni ancor piùLo ha sottolineato in una nota il Ministro per la Pubblica amministrazione,al termine del tavolo a Palazzo Chigi con i sindacati sui temi della PA.