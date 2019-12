Terremoto Toscana, RFI: ripristinata circolazione, terminate verifiche infrastruttura

(Teleborsa) - Terminate tutte le verifiche all'infrastruttura ferroviaria.anche sulla linea Firenze – Borgo San Lorenzo, via Pontassieve.I controlli all'infrastruttura ferroviariae la circolazione è ripresa su tutte le linee interessate dal terremoto registrato questa mattina nell'area del Mugello Alle 8.30 era ripreso il traffico ferroviario sulle linee AV Bologna – Firenze, Firenze – Roma Direttissima e convenzionale e successivamente anche sulle linee Pistoia – Porretta Terme, Firenze – Empoli, Bologna – Prato convenzionale e Prato – Pistoia. Informazioni sui treni coinvolti sono disponibili sui siti web delle Imprese ferroviarie. Dalle ore 4.35 circa la circolazione era stata sospesa in via precauzionale . Al lavoro oltre 100 operatori delle squadre tecniche, impegnati nell'effettuare e concludere le verifiche nel più breve tempo possibile.Le procedure di allerta, condivise con Protezione Civile e Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) - spiega RFI (Gruppo FS Italiane) - prevedono che siano effettuate verifiche sull'infrastruttura ogniqualvolta le scosse di terremoto superano i 4 gradi della scala Richter.In base alla magnitudo della scossa, alla profondità e alla posizione dell’epicentro, i sistemi di controllo delle Sale Operative individuano la zona rossa in cui la circolazione ferroviaria deve essere sospesa e devono essere effettuati i controlli precauzionali dei tecnici, a bordo di locomotori e carrelli di servizio, e la zona gialla dove i treni devono viaggiare alla velocità massima di 30 km/h.