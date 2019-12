Terremoto Toscana, ripreso traffico ferroviario nodo Firenze

(Teleborsa) - Il traffico ferroviario nel nodo di Firenze è in graduale ripresa dopo la sospensione, in via precauzionale , decisa da Trenitalia (Gruppo FS Italiane) per consentire verifiche tecniche sulle linee, da parte dei tecnici di RFI (Rete Ferroviaria Italiana).Nel dettaglio, dalle ore 7.20sulla linea Bologna-Prato convenzionale. Dalle ore 8.25 linee: Firenze - Roma Direttissima e Lenta; AV Bologna-Firenze; Firenze-Empoli Dalle ore 8.30 ripresa circolazione sulla linea Pistoia-Porretta. Dalle ore 8.35 ripresa circolazione sulla linea Prato-Pistoia. Dalle 8.40 è ripresa la circolazione sulla linea Bologna-Pistoia.dei treni a media e lunga percorrenza e regionali.Continua nel frattempo lo sciame sismico dopo quello della notte con epicentro tra Scarperia e San Piero e Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. La scossa più importante è stata registrata intorno alle 4.30 con magnitudo rilevato dall'INGV di 4,5 gradi.L'epicentro è stato localizzato a una profondità di 9 chilometri. Oggi