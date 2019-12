Borse europee caute. Bene Piazza Affari

S&P-500

(Teleborsa) -, mentre il resto di Eurolandia viaggia in ordine sparso. Continua a navigare sull'onda dell'incertezza Wall Street, con l', che riporta un cauto +0,04% in attesa delle decisioni del FOMC della Fed di domani.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,24%. Sostanzialmente stabile l'a quota 1.462,8 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 59,25 dollari per barile.In discesa lo, che retrocede a quota +154 punti base, con un decremento di 5 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,24%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,27%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,28%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,18%.; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 25.254 punti. Senza direzione il(+0,14%), come il FTSE Italia Star (0,0%).(+1,19%),(+1,08%) e(+1,02%) in buona luce sul listino milanese.Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-0,70%) e(-0,65%).di Milano, troviamo(+3,69%),(+2,02%),(+1,87%) e(+1,69%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,80%.Calo deciso per, che segna un -1,69%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,55%.del FTSE MidCap,(+4,34%),(+2,64%),(+1,96%) e(+1,96%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su-2,88%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,41%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,08%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,03%.