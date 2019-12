Amundi e BEI, successo per primo closing programma Green Credit Continuum

Crédit Agricole

(Teleborsa) - A pochi giorni dall'adozione delda parte della Commissione Europea,) annunciano che la raccolta nelladel programma ha raggiunto con successoal 30 di novembre 2019. Il programma è stato a lanciato lo scorso luglio.Il programma, che rappresenta una nuova frontiera dellain Europa, si legge in una nota, mira a contribuire alla diffusione dinecessari per rispettare gli impegni assunti ai sensi dell'accordo di Parigi sui. Amundi e la BEI hanno avviato questa, favorire lo sviluppo di nuovi strumenti di mercato e facilitare l'accesso ai finanziamenti di mercato da parte di società di dimensioni minori e di progetti green, offrendo allo stesso tempo rendimenti più elevati agli investitori. Attraverso questo programma, Amundi e la BEI auspicano die di sostenere progetti green su piccola scala e finanziamenti per le PMI green. L’impegno iniziale da parte della BEI pari a 60 milioni di euro.Il programmaha dimostrato di essere molto interessante sia per gli investitori del settore pubblico che di quello privato. Il programma ha ottenutoda parte didi investimento con sede in tre paesi (Danimarca, Francia e Lussemburgo). Nella prima delle tre finestre di collocamento previste dal programma sono statiimpegnati nello sviluppo del mercato dei capitali green per sostenere la transizione energetica europea. Questi includono i francesi Caisse des Dépots, Caisse Centrale de Réassurance, il gruppo di previdenza sociale Agrica e il fondo pensione danese Laerernes. Anche il gruppoè uno degli investitori principali del progetto, attraverso 10 delle sue banche regionali francesi.In questa prima edizione, spiega il comunicato, il programma investirà nei, inaugurando così questo mercato. Nelle prossime edizioni, nuovi investitori avranno l’opportunità di aderire a questo programma innovativo.e Amundi punta a raccogliere ulteriori capitali non appena i fondi iniziali raccolti saranno stati allocati e investiti con successo. L'ambizione finale èdi euro attraverso questo programma.Al fine di massimizzare l'impatto del programma e favorire l'espansione del mercato del credito green, Amundi sta creando un “Green Transaction Network” con le principali istituzioni finanziarie e gli emittenti per individuare transazioni e progetti. Parallelamente, è stato istituito un comitato scientifico di esperti di finanza green per definire e promuovere linee guida ambientali per i mercati target, coerenti con le migliori pratiche internazionali e la legislazione derivante dal piano d'azione della Commissione Europea.