CNH Industrial, aderisce all’iniziativa "Brands4Sustainability"

CNH Industrial

(Teleborsa) - Un'alleanza tra aziende che anche attraverso i propri marchi pongono: così si può definire l’iniziativa “Brands4Sustainability”, presentata oggi a Madrid in occasione della COP25, il 25° appuntamento della UN Climate Change Conference, la Conferenza sul Cambiamento Climatico organizzata dall’ONU.a questa iniziativa figurano, leader globale nel settore dei capital goods, che opera attraverso marchi quali IVECO, New Holland ed FPT Industrial, per citarne alcuni dei più noti; Gruppo Cremonini; Lavazza; e Unes, catena di supermercati presente con oltre 190 punti vendita nel nord-ovest italiano. L’iniziativa è stata sostenuta nella fase di progettazione dalla Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi.Per dimostrare la concretezza dell’impegno,La presentazione di “Brands4Sustainability” a Madrid rappresenta solo il primo passo di una collaborazione che dovrà crescere nel tempo, attraverso progetti concreti e la partecipazione di nuove aziende - spiega CNH in una nota -. "È chiaro, infatti, l’invito lanciato a primarie realtà produttive, commerciali e del mondo dei servizi affinché aderiscano a questo progetto, accrescendo la forza di questa alleanza per il futuro, nel pieno spirito del Goal 17 (Partnership per gli obiettivi) dell’Agenda 2030".