Mes, Michel: "Teniamo conto del dibattito in Italia"

(Teleborsa) - Le. A dirlo è ilalla viglia dell'eurovertice in programma il 12 e 13 dicembre."In linea generale penso che si debba, perché so bene che quanto accade nei parlamenti nazionali ha un impatto sulle posizioni europee", ha ricordato l'ex premier belga."Sull'Unione economica e monetaria spero che ci sarà un dibattito strategico per quanto faremo nei prossimi mesi potremo progredire in modo realistico.", ha aggiunto Michel che promette un'apertura al dialogo anche su altri temi."Dobbiamo vedere su alcune materie piuttosto difficili, come l", ha concluso.