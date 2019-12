Sogefi, in rialzo a Milano. Festeggia nuovo CEO

Sogefi

CIR

FTSE Italia Star

società di componentistica per l'industria dell'auto

Sogefi

(Teleborsa) - Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,75%.A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia, diffusa nei giorni scorsi, che Mauro Fenzi è stato nominato alla guida della società di componentistica auto del gruppoSu base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione allarispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1,713 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 1,604. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 1,822.