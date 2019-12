Lavoro, Istat: occupazione stabile nel III trimestre. Ore lavorate +0,4%

(Teleborsa) -. Stabile, invece, l'occupazione che rimane pressoché invariata rispetto al trimestre precedente, in un contesto di calo della disoccupazione e dell'inattività. Dinamiche che si inseriscono in una fase persistente di debole crescita dei livelli di attività economica, confermata, nell'ultimo trimestre, da unaQuesto il quadro che emerge dall'ultimoDal lato dell'offerta di lavoro – rileva l'Istituto – da luglio a settembre il numero di persone occupate rimane sostanzialmente invariato in termini congiunturali, a sintesi dell'aumento dei dipendenti (soprattutto a termine) e del calo degli indipendenti. IlNei dati mensili più recenti (ottobre 2019), al netto della stagionalità, il tasso di occupazione e il numero di occupati mostrano una crescita rispetto al mese precedente.Nell'andamento tendenziale – si legge nel Rapporto –dovuta ai dipendenti permanenti a fronte del calo di quelli a termine e degli indipendenti; l'incidenza dei dipendenti a termine sul totale dei dipendenti scende al 17,6% (-0,3 punti in un anno). Dopo il rallentamento della crescita negli ultimi tre trimestri, gli occupati a tempo pieno tornano a diminuire mentre prosegue più intenso lUno scenario in cuiNel terzo trimestre 2019,in termini tendenziali e congiunturali.Nel confronto annuo, con minore intensità,che coinvolge solo gli individui in cerca di prima occupazione a fronte del lieve aumento di quanti avevano precedenti esperienze di lavoro. Dopo l'aumento dello scorso trimestre,Il tasso di disoccupazione è in diminuzione sia rispetto al trimestre precedente sia in confronto a un anno prima. Un andamento che – evidenzia, infine, l'Istituto – si associa alla stabilità congiunturale e alla diminuzione tendenziale del tasso di inattività delle persone con 15-64 anni.Neiil tasso di disoccupazione è in diminuzione in confronto a settembre 2019 e quello di inattività in lieve crescita.