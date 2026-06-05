Eurozona, occupazione 1° trimestre +0,1% t/t e +0,5% a/a

(Teleborsa) - Segnali di rallentamento dal mercato del lavoro dell'Eurozona nel 1° trimestre del 2026. L'indice dell'occupazione è salito dello 0,1% rispetto al +0,2% del trimestre precedente. Il dato è stato reso noto dall'Istituto di Statistica dell'Unione Europea (Eurostat) e risulta in linea con le previsioni degli analisti.



A livello tendenziale l'occupazione è cresciuta dello 0,5%, ad un ritmo più lento rispetto al +0,7% del trimestre precedente.



Nell'intera Unione Europea il numero degli occupati è rimasto stabile su base trimestrale, registrando però una variazione positiva dello 0,5% a livello tendenziale.

Condividi

```