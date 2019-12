Brexit, Confagricoltura: a rischio Made Italy agroalimentare

(Teleborsa) - Il risultato elettorale nel Regno Unito fa chiarezza sui tempi della Brexit , ma la". Il presidente della, Massimiliano Giansanti, ha commentato così l'esito delle elezioni politiche che si sono svolte ieri nel Regno Unito."Alla Camera dei Comuni ci sono, sulla carta, i numeri per far passare l'accordo di recesso negoziato con l'Unione - ha proseguito Giansanti - il 31 gennaio prossimo, a meno di clamorose sorprese, il Regno Unito uscirà dalla UE.".L'accordo di recesso raggiunto tra Bruxelles e Londra - ha ricordato Confagricoltura - prevede, dopo il formale recesso, l'avvio di un, durante il quale il Regno Unito continuerà ad applicare nella sostanza le regole della UE. Inoltre, come previsto nella dichiarazione politica che accompagna l'accordo di recesso, partirà ilcon l'obiettivo concordato di definire una"Come ha già evidenziato il capo negoziatore della UE,, la prevista durata delper raggiungere l'accordo - ha sottolineato il presidente di Confagricoltura - il Primo ministro britannico ha dichiarato di non essere disponibile ad una proroga"."E' indispensabile un chiarimento urgente - ha puntualizzato Giansanti - perchérischieremmo di trovarci, alla fine dell`anno venturo, nellache finora è stata evitata. Vale a dire il, con il ripristino dei dazi e dei controlli sulle merci. In pratica una"."Anche il riconoscimento e la- ha messo in guardia Giansanti - non sarebbero più garantiti sul mercato britannico, a tutto vantaggio delle imitazioni e delle contraffazioni delle nostre specialità"."Non può essere il fattore tempo a condizionare il futuro delle relazioni tra Ue e Regno Unito - ha concluso il presidente della Confagricoltura - occorre consolidare al massimo gli attuali lussi commerciali".