Borse europee toniche

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Gli investitori appaiono sollevati dalla sigla dell' accordo commerciale di fase 1 tra Stati Uniti e Cina , il PMI di dicembre ha evidenziato un'incapacità dell'economia a riprendere slancio nel mese di dicembre. Rivista al ribasso l'inflazione italiana a novembre Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,114. L'è poco mosso su 1.476,6 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 60,02 dollari per barile.Lopeggiora, toccando i +148 punti base, con un aumento di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,19%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,60%, vola, con una marcata risalita del 2,19%, e andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,97%.; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 25.584 punti. Sulla parità il(+0,14%); in frazionale progresso il(+0,4%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,24%),(+1,11%) e(+1,02%).Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti(-0,71%),(-0,48%) e(-0,48%).di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+2,07%).Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,87%.avanza dell'1,69%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,58%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,73%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,68%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,65%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,00%),(+1,74%),(+1,71%) e(+1,43%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,19%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,73%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,40%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,28%.