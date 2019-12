Fondazione Arché inaugura la Corte di Quarto

(Teleborsa) - Una, destinato ad, inclusiva e in dialogo con il territorio.È la, struttura realizzata nel quartiere di Quarto Oggiaro, alla periferia di Milano, e inaugurata oggi dadove da tre anni la fondazione accoglie unaAd aprire le porte della casa di via Lessona 70 è stato un ospite speciale,, Segretario di Stato Vaticano, che ha partecipato alla cerimonia insieme a, fondatore e presidente di Fondazione Arché, a, Assessore alle Politiche Sociali e Abitative del Comune di Milano in rappresentanza del Sindaco di Milano e della Città Metropolitana, aSindaco del Comune di Novate Milanese, e a, Presidente del Municipio 8.- ha detto il Cardinale Parolin nel suo intervento - capace di dare risposte ai bisogni dell'uomo di oggi e di suscitare collaborazione, creando sinergie tra le diverse istituzioni. Insieme si può fare, insieme si possono superare le distanze, insieme si può rispondere alle necessità delle persone".Alla cerimonia erano presenti ancheche, attraverso il suo programma, haNeiavviate all'autonomia, ma anchee unaIn questo modo potrà prendere forma il progetto visionario didi condividerne difficoltà e speranze, ospitando anche unper le famiglie della zona.Accanto a Unicredit, sono statiper il progetto a partire da quelli di Banca d'Italia, Enel Cuore Onlus, Finecobank, Fondazione Mediolanum, Fondazione Paola Frassi, Fondazione Peppino Vismara, Mapei, My Plant & Garden, oltre a quelli di privati cittadini e aziende., che abbiano a perdere la fiducia in un futuro diverso", ha commentato, convinto che “nessuno è solamente il suo errore, mai. E questo Arché non si stancherà di dirlo. Mai”.