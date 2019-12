FS Italiane: Trenitalia lancia la conciliazione paritetica nel trasporto regionale

(Teleborsa) -l'istituto della, già adottato con i passeggeri di Frecce e Intercity, per, in maniera facile e senza ricorso a vertenze legali.Ad annunciarlo è Trenitalia al termine dell'incontro tra i vertici del gruppo e i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e delle persone con disabilità tenutosi nella sede del Gruppo FS Italiane a Roma. La riunione ha preceduto unae le rappresentanze locali dei consumatori e dei pendolari.La decisione, che permette a Trenitalia di essere sempre più vicina a chi viaggia suoi treni regionali,. Nelle prossime settimane si avvierà quindi il percorso in modo che la procedura diventiLa conciliazione paritetica, che ritengono di non aver trovato adeguata soddisfazione al proprio reclamo o a una richiesta di indennizzo, die una positiva risposta alla loro richiesta., l'istituto della conciliazione paritetica di Trenitalia ha vistoi, con l'accettazione delle proposte formulate dalla commissione di conciliazione. I tempi di risoluzione delle controversie si attestano a 38 giorni dalla presentazione della domanda.