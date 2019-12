Stabile la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

finanziario

beni di consumo secondari

Goldman Sachs

Home Depot

Johnson & Johnson

American Express

United Technologies

Walgreens Boots Alliance

Intel

Microsoft

Bed Bath & Beyond

Netflix

Viacom

Nxp Semiconductors N V

SBA Communications

Autodesk

Regeneron Pharmaceuticals

Illumina

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 28.290,14 punti; sulla stessa linea l', che rimane a 3.194,03 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,02%), come l'S&P 100 (0,1%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,66%) e(+0,49%).Tra i(+1,61%),(+1,50%),(+1,46%) e(+1,11%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,94%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,75%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,63%.Al top tra i, si posizionano(+11,07%),(+3,61%),(+3,24%) e(+2,01%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,58%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,67%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,61%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,41%.