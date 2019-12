Borse europee sui livelli precedenti

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità.Gli investitori iniziano ad entrare in un clima prefestivo in vista delle vacanze natalizie mentre guardano con attenzione alle notizie d'oltreoceano relative all' impeachment del presidente degli Stati Uniti Donald Trump L'è sostanzialmente stabile su 1,113. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.473,8 dollari l'oncia. Poco mosso il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta a 60,99 dollari per barile.Balza in alto lo, posizionandosi a +160 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,38%.incolore, che non registra variazioni significative rispetto alla seduta precedente, senza slancio, che negozia con un +0,07%, eè stabile, riportando un moderato +0,02%.; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 25.764 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,30%; pressoché invariato il(-0,14%).In luce sul listino milanese i comparti(+0,62%),(+0,52%) e(+0,43%).Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-0,78%),(-0,68%) e(-0,68%).Tra lea grande capitalizzazione, denaro su, che registra un rialzo dell'1,08%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,77%.avanza dello 0,65%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,57%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,06%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,85%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,7%.di Milano,(+1,19%),(+1,09%),(+0,61%) e(+0,61%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,42%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,39%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,24%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,22%.