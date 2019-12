Giglio Group si espande in Korea

Giglio Group

(Teleborsa) -ha siglato un accordo di distribuzione con GF Retail,, è stata siglata attraverso I-Box Distribution – la divisione del Gruppo dedicata alla gestione delle vendite per le collezioni in season ed off season – e prevede laGF Retail ha sviluppato un modello di business tra negozi fisici e vendite on line, gestisce in parallelo una catena di negozi, una piattaforma di e-commerce collegata ai maggiori Marketplace coreani, tra cui ad esempio GS Shop, Lotte HomeShopping, AK Plaza, Shinsegae e realizza trasmissioni televisive di TV shopping (TCommerce).L’attività di sviluppo del Business in collaborazione con Giglio Group si concentrerà principalmente sulla, che saranno veicolati attraverso i canali mediatici del network coreano: Tcommerce, Online (www.gfretail.com), Private Sales e Popup Stores.per Ibox Distribution”, ha commentato. “Crediamo fondamentale ampliare sempre di più le aree geografiche di distribuzione con accordi strategici con player locali che garantiscono al nostro Gruppo sempre di più una maggior capacità di vendita globale per i Brand del settore fashion".