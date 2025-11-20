OPS eCom, società conferite valutate 6 milioni di euro ma saranno operative dal 2026

(Teleborsa) - OPS eCom
(ex Giglio Group), società quotata su Euronext Milan e specializzata nei servizi per l'e-commerce e nella distribuzione digitale di prodotti e servizi, ha fornito una serie di precisazioni sull'operazione di rafforzamento patrimoniale annunciata ieri
grazie a un nuovo intervento del principale azionista Fortezza Capital Holding, mediante aumento di capitale in natura per un importo pari a 6 milioni di euro, che si aggiungono ai circa 3 milioni e 700 mila euro già conferiti nelle scorse settimane.
Il Comitato Controllo Rischi e Parti Correlate non ha ritenuto di dover richiedere una valutazione autonoma delle attività da conferire. In particolare, verranno conferite le attività Parkoo, valutata 1,5 milioni di euro, e Tuttofatture.it, valutata 4,5 milioni di euro
. La valutazione è stata effettuata dal perito indipendente dott. commercialista revisore legale Serena Plebani. La valutazione si è basata sui dati economico finanziari prospettici 2025-2030 in quanto si prevede che entrambe le attività abbiano inizio nel primo trimestre 2026
.
In particolare, si legge in una nota, l'integrazione tra Tuttofatture.it e Omnia
(piattaforma dell'ex Giglio Group) rappresenta una delle assumption del nuovo piano
industriale, con l'obiettivo di posizionare OPS eCom come una delle realtà più innovative del settore.
Le operazioni approvate dal CdA di OPS eCom fanno parte del Piano di ristrutturazione e rilancio del Gruppo approvato il 14 novembre 2025 che prevede una forte ricapitalizzazione attraverso: il conferimento di una serie di attività detenute dall'azionista di maggioranza, il conferimento dei crediti da parte dei principali fornitori
e l'apertura della procedura di Composizione Negoziata della Crisi (CNC).
Secondo quanto previsto nelle proposte ricevute, gli aumenti di capitale riservati a favore di Fortezza Capital Holding prevedono complessivamente l'emissione di 21.062.475 nuove azioni ordinarie, di cui 15.796.856 azioni a fronte del conferimento di Tuttofatture.it e 5.265.619 azioni a fronte del conferimento di Parkoo. Il prezzo delle azioni di nuova emissione è stato determinato in 0,2849 euro, pari alla media ponderata del prezzo di borsa degli ultimi sei mesi maggiorato del 30%. Rispetto al prezzo di lunedì 17 novembre questo comporta un premio del 51%. A seguito dell'aumento di capitale riservato per il conferimento di Deva e delle attività Parkoo e Tuttofatture.it, Fortezza Capital Holding deterrà 35.267.241 azioni pari al 51,46% del capitale
sociale.