Riforme, raggiunte 64 firme per referendum su taglio parlamentari

(Teleborsa) - Lasarà sottoposta a: sono state raggiunte infatti al Senato lea richiedere la consultazione popolare sulla principale riforma parlamentare sostenuta dal M5S.La richiesta di referendum, sostenuta in gran parte dai senatori di Forza Italia, vede fra gli aderenti anche senatori di Italia Viva, Pd, Gruppo Misto e M5S, oltre ad un paio di senatori che oggi sono nelle file della Lega ed al senatore a vita, il noto fisico Carlo Rubbia.Il referendum sul taglio dei parlamentari, con voto previsto, se la Corte costituzionale, il 15 gennaio, si pronuncerà sull'ammissibilitàpromosso dalla Lega sulla, che chiede l'eliminazione della parte proporzionale ed introduce il maggioritario puro all'inglese. Si verificherebbe in questo caso una situazione mai sperimentata nella storia:lo stesso giorno, una a carattere costituzionale ed un referendum abrogativo, uno con quorum e l'altro senza quorum.I promotori del referendum - Tommaso Nannicini (Pd), Nazario Pagano (Forza Italia) e Andrea Cangini (Forza Italia) - si sono detti ottimisti per la campagna referendaria. "Il referendum è un bene in sé, al di là del suo esito, proprio perché permette un dibattito pubblico che non c'è stato", ha affermato Nannicini.Replica Luigi Di Maio leader del Movimento: "Non vedo l'ora di confrontarmi nella campagna per il referendum. Voglio vedere chi ci sarà dall'altra parte".