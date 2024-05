Goldman Sachs sposta il primo taglio dei tassi della Fed a settembre

Goldman Sachs

(Teleborsa) -ha. All'inizio di questa settimana, gli analisti hanno notato che i commenti dei funzionari della Fed suggerivano che un taglio di luglio probabilmente richiederebbe non solo migliori numeri sull'inflazione, ma anche segnali significativi di debolezza nei dati sull'attività o sul mercato del lavoro. Dopo il rafforzamento dei PMI di maggio e il calo delle richieste di disoccupazione, questo non sembra il risultato più probabile.La banca d'affari continua ad aspettasci un taglio a trimestre o ogni due riunioni, il che significa che il secondo taglio avverrà ora a dicembre. Lo spostamento dei tempi non cambia l'aspettativa diViene fatto notare che entro la riunione di settembre sarannoe, se l'inflazione core mensile dell'indice dei prezzi al consumo si colloca in media negli high 20s e la PCE core attorno ai low 20s, come da attese, allora la maggior parte dei partecipanti al FOMC sosterrà un taglio dei tassi.Gli analisti interpretano i recenticome indicativi di un percorso intermedio di tagli graduali, in riconoscimento sia dei considerevoli progressi cumulativi compiuti nella risoluzione del problema dell'inflazione, sia del fatto che l'inflazione probabilmente rimarrà notevolmente al di sopra dell'obiettivo quest'anno e l'economia sta andando bene all'attuale livello dei tassi di interesse."Laper alcuni motivi - si legge nella ricerca - In primo luogo, continuiamo a considerare i tagli dei tassi come facoltativi, il che ne riduce l'urgenza. In secondo luogo, è probabile che l'inflazione migliori notevolmente entro settembre, ma difficilmente sarà perfetta e si manterrà a un tasso su base annua che rende la decisione di tagliare una decisione tutt'altro che ovvia. In terzo luogo, mentre la leadership della Fed sembra condividere la nostra visione rilassata sulle prospettive di inflazione e sarà probabilmente pronta a tagliare in breve tempo, alcuni partecipanti al FOMC sembrano ancora più preoccupati per l'inflazione e più riluttanti a tagliare".