SAIPEM #Safety4future, al via il contest per ragazzi

(Teleborsa) - Unsui temi dellacon in palioe la possibilità di far vedere i propri lavori a migliaia di persone.È l'obiettivo di, concorso lanciato dalla, in collaborazione con il movimento, per sensibilizzare i più giovani in prima persona al valore della prevenzione, della salute e della sicurezza., che abbiano una storia da raccontare potranno condividerla, entro il 28 febbraio 2020, attraverso unda caricare sul sito www.safety4future.org.L'idea alla base dell'iniziativa della Fondazione LHS è che i ragazzi abbiano molto da dire sul loro futuro e che i loro messaggi acquisiscano una forza straordinaria, capace di suscitare un cambiamento.in base a contenuto, creatività e qualità di esposizione e selezionatiI finalisti saranno chiamati adche ogni anno viene organizzato da Fondazione LHS e Italia Loves Sicurezza., oltre alla possibilità di far conoscere i loro messaggi a migliaia di persone: i video vincitori saranno divulgati da Fondazione LHS e Italia Loves Sicurezza in occasione delle iniziative promosse durante l'anno.