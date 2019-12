Mondo TV, accordo di licensing con Eupromotions

Mondo TV

(Teleborsa) -ha raggiunto con la società Eupromotions, primario operatore internazionale nel settore dei promo e delle campagne difidelizzazione, un accordo per la futura concessione di una licenza per lo sfruttamento di alcune categorie di prodotti sulla property Meteo Heroes.La property - ricorda la nota - è oggetto di una nuova serie coprodotta con Epson Meteo e pone al centro le tematiche legate agli effetti deicambiamenti climatici, tema di grande attualità e interesse.L’intesa prevede la concessione di una, con pagamento di un minimo garantito non significativo suddiviso in diverse tranche, e future royalties, per il territorio italiano.