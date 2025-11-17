Milano 11:49
Finanza, Industria
Novamarine, accordo con Palumbo Superyachts per la realizzazione di tender personalizzati a marchio congiunto
(Teleborsa) - Novamarine - società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nel segmento pleasure e nel segmento professional, quotata sul mercato Euronext Growth Milan - ha firmato un accordo commerciale con Palumbo Superyachts - società proprietaria dei marchi ISA Yachts, Columbus Yachts, Extra Yachts e Mondo Marine - per la realizzazione di tender personalizzati a marchio congiunto.

L’accordo, della durata di un anno, prevede la produzione da parte di Novamarine di tender altamente performanti e customizzati da destinare ai clienti di Palumbo Superyachts. Per garantire un prodotto di qualità, artigianale e che rispetti le esigenze degli armatori, gli architetti nominati da Palumbo Superyachts e l’Ufficio Tecnico di Novamarine lavoreranno in sinergia.

Palumbo Superyachts è una realtà leader nel mercato internazionale della costruzione di yacht e superyacht sia in composito che in metallo dai 30 ai 100 metri, e rappresenta un’icona nel mercato luxury di alta gamma, con yacht caratterizzati dai più elevati standard di bellezza, design, eleganza, qualità e prestazioni.
