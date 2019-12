Dipendenti Auchan e Simply in piazza per protestare contro esuberi

(Teleborsa) -per protestare contro gliprevisti dal, che qualche mese fa ha rilevato dal società francese in difficoltà per circa 1 miliardo di euro.Un'operazione che, in base al nuovo piano stilato da Conad, avrà pesanti- sono a rischio 3.100 dipendenti dei 6.500 impiegati in Lombardia - e sullaper la quale è prevista una riduzione del 30-50%.Oggi, lunedì 23 dicembre,della rete francese per protestaree la gestione del passaggio della rete di vendita. Oltre a Milano, sono in agitazione anche gli oltre 700 lavoratori a rischio dei 4 ipermercati in Sardegna, con sit-in in programma a Cagliari, Olbia e Sassari, ed altre manifestazioni in Piemonte e sull'intero territorio nazionale."Più di 3mila esuberi, nessuna conferma sul destino dellee della, troppi lati bui di un", spiega la Filcams Cgil nel confermare lo sciopero. "Nelle dichiarazioni di Conad mancano i dettagli", aggiunge Alessio DI Labio segretario nazionale Filcams Cgil., ma il sindacato denuncia che "nell'ultimo incontro davanti al Ministero dello Sviluppo Economico". "E' indispensabile dare risposte concrete e di prospettiva e che Conad si prenda la responsabilità di questa grande operazione, se davvero, come dice il loro slogan: le persone vengono prima delle cose", conclude Labio.