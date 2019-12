Casa, ecco tutte le novità in arrivo nel 2020

(Teleborsa) -. La manovra, che è formalmente divenuta legge con l'OK definitivo della Camera, ed il Dl Fiscale contengono una serie misure ed agevolazioni per la casa e gli affitti.- La principale novità è forsecon pagamento di un'aliquota base fissata all', dunque senza alcun alleggerimento rispetto al passato, fatta salva la libertà dei Comuni di decidere un azzeramento. Assieme all'accorpamento della tassa sulla proprietà vengono concessi agli Enti localie, nello stesso tempo, la possibilità delper chi paga in ritardo le cartelle.Arriva anche unper lariconosciuto alle, introdotto da Dl Fiscale. In pratica, viene esteso alla TARI il meccanismo già previsto per le bollette di luce e gas, riconoscendo ai contribuenti con modello ISEE sotto una data soglia, uno sconto sull'importo dovuto. I criteri per l'accesso saranno individuati dall'Arera.- Confermata per sempre ladella cedolare seccasulle locazioni abitative a canone concordato, nei comuni ad alta densità abitativa.Arrivano anche le: la possibilità diper chi si è visto pignorare l'abitazione durante la crisi ed ilche consente a chi non riesce ancora a pagare il mutuo di poterci abitare, pagando l'affitto ad una società veicolo che provvederà poi ad un piano di cartolarizzazione per il rientro in possesso dell'immobile.- Confermati anche per il 2020 tutti i bonus casa: i due scaglioni del 50% e 65% per gli interventi didegli edifici, iled il, le detrazioni del 50% per lecon tetto di 96.000 per immobile, il bonus del 50% perefficienti. Nasce poicon una detrazione del 90% per le spese sostenute nel 2020 per gli interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici. Con il Milleproroghe potrebbe poi arrivare anche il, ma il decreto è stato approvato "salvo intese".