Consob adotta provvedimento cautelare verso società cipriota Rodeler Limited

(Teleborsa) - Laha adottato undi divieto dell'esercizio delle attività in Italia. Alla società sono riconducibili una serie di siti internet.Si tratta delcautelare della specie, dopo quello recentemente adottato nei confronti della società cipriota Hoch Capital Ltd.L'intervento si è reso necessario dopo che Rodeler Limited ha reiterato i suoi comportamenti in violazione delle normative vigenti, malgrado le, l'autorità nazionale cipriota per la vigilanza sui mercati finanziari, a seguito delle segnalazioni trasmesse da Consob alla stessa CySec.È pertanto vietato in via cautelare a Rodeler Limited prestare servizi d'investimento in Italia, nonché sollecitare e acquisire nuova clientela nel nostro Paese e proseguire i rapporti con i clienti italiani. La societàsecondo le istruzioni impartite dagli stessi clienti.A base del divietotrasmessi, anche recentemente, alla Consob da investitori italiani, che lamentanoda parte dell'intermediario cipriota. Le segnalazioni degli esponenti riguardano, in particolare, le, strumenti finanziari su cui Consob - in linea con analoghi provvedimenti adottati dall'Esma, l'autorità europea di regolamentazione e di vigilanza sui mercati finanziari - è già intervenuta il 20 giugno scorso, introducendo restrizioni nell'offerta agli investitori al dettaglio in Italia nell'ambito della disciplina cosiddetta product intervention. Le lamentele fanno riferimento, tra l'altro, a circostanze come la, irregolarità nella classificazione della clientela eIl divieto resterà in vigore finché non si acquisiranno dalla CySec evidenze idonee a dimostrare il definitivo superamento da parte di Rodeler Limited delle criticità lamentate dai clienti italiani.