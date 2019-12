Positivi i listini europei. Debole Milano

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

tecnologia

immobiliare

media

bancario

materie prime

automotive

Saipem

Nexi

Atlantia

STMicroelectronics

UnipolSai

Unipol

Diasorin

Ivs Group

Maire Tecnimont

Cerved Group

Illimity Bank

ERG

Sesa

SOL

OVS

(Teleborsa) - Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta con segni positivi confermando la buona intonazione dell'avvio. A sostenere i listini azionari del Vecchio Continente contribuiscono leche, nel suo bollettino economico , evidenzia una crescita debole, ma con, in una seduta contrassegnata da pochi scambi fra il ponte natalizio e quello di fine anno.Sul mercato valutario, leggera crescita dell', che sale a quota 1,115. L'è sostanzialmente stabile su 1.510,2 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che avanza a 61,89 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +165 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,40%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,56%. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,33%. Tonicache segna un incremento marginale dello 0,50%. Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,44%.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+0,56%),(+0,49%) e(+0,46%).Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-1,16%),(-0,97%) e(-0,91%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,35%) forte dell'annuncio di contratti per 1,7 miliardi di dollari , Toniche inoltre(+2,26%),(+1,00%) e(+0,62%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,47%.In caduta libera, che affonda del 2,05%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,87%.di Milano,(+2,38%),(+1,30%),(+1,10%) e(+0,96%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,42%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,26%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,93%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,79%.