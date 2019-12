Huawei, boom di vendite nel 2019 ma l'anno prossimo sarà "difficile"

(Teleborsa) -, a dispetto delle limitazioni poste in USA daiimposti dal Presidente Donald Trump. Il gigante asiatico della telefonia ha annunciato una forte crescita dei ricavi e delle vendite, anche se i numeri sono leggermente sotto le previsioni iniziali.Huawei hacon una 850 miliardi di yuan, mentre lesi sono attestate adi dispositivi, inrispetto al 2018.Lo ha anticipato, in un messaggio di auguri inviato ai dipendenti per Capodanno, dove peraltro anticipaa causa del rallentamento economico in atto e della concorrenza e pressione americana."Nonostante gli sforzi concertati del governo degli Stati Uniti per indebolirci, noi siamo cresciuti e continuiamo a creare valore per i nostri clienti", ha scritto il Presidente Xu, aggiungendo però che, guardando avanti, la concorrenza USA creerà un ambiente difficile per la sopravvivenza e prosperità del gruppo.