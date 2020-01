Positivo il Mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,62%; sulla stessa linea, lieve aumento per lo, che si porta a 3.240,85 punti. In denaro il(+1,02%), come l'S&P 100 (0,6%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,20%),(+0,82%) e(+0,67%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,60%),(-1,09%) e(-0,96%).Al top tra i(+1,88%),(+1,79%),(+1,70%) e(+1,68%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,97%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,37%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,25%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,91%.Al top tra i, si posizionano(+7,70%),(+3,41%),(+3,24%) e(+3,08%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,91%.Affonda, con un ribasso del 3,10%.Crolla, con una flessione del 2,18%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,18%.