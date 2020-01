A Wall Street si scatenano gli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - Segno più in chiusura per il listino USA, con ilin aumento dell'1,16%; sulla stessa linea, lotermina la giornata in aumento dello 0,84%. Balza in alto il(+1,59%), come l'S&P 100 (1,1%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,81%),(+1,73%) e(+1,32%). Nel listino, i settori(-1,38%),(-1,24%) e(-0,82%) sono stati tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,43%),(+2,33%),(+2,29%) e(+2,28%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,81%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,24%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,69%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,60%.Al top tra i, si posizionano(+9,35%),(+4,21%),(+3,97%) e(+3,41%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,66%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,88%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,80%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,59%.