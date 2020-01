Pop. Bari smentisce accordo su cessione Cassa Orvieto

(Teleborsa) - La, in amministrazione straordinaria, precisa in una nota, "in merito a notizie di stampa" che "Il riferimento è alla notizia, riportata dal Corriere della Sera, dell'dell'istituto umbro da parte del gruppo, ora in A.S., che detiene in portafoglio il 73,57% del capitale della cassa umbra.L'acquisto sarebbe stato concluso da parte di un, a cui si sarebbero affiancati diversi partner, a partire dal fondo francese Argenthal, basato a Aix en Provence. Il prezzo su cui si sarebbe raggiunto l'accordo è diAl momento però l'operazione è stata smentita da parte della Popolare di Bari che conferma come i colloqui siano ancora in corso., al momento in essere con società facenti parte di Sri Group Holding Company", conclude la nota.