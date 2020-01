Prevalgono le vendite a Piazza Affari e tra le altre Borse europee

S&P-500

(Teleborsa) -. Negli USA, sostanzialmente stabile loLeggera crescita dell', che sale a quota 1,119. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,68%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,21%.Sulla parità lo, che rimane a quota +163 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,34%.seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,70%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,62%, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,51%.A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 23.581 punti, con uno scarto percentuale dello 0,51%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,61%, scambiando a 25.656 punti. Variazioni negative per il(-1,31%), come il FTSE Italia Star (-1,3%).In buona evidenza a Milano i comparti(+0,95%) e(+0,56%).Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-2,08%),(-1,48%) e(-1,43%).Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+2,79%).Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,49%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,59%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,93%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,35%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,28%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,05%.Al Top tra le azioni italiane a(+0,97%),(+0,51%) e(+0,51%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,29%.In caduta libera, che affonda del 4,01%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,85 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,14%.