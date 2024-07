Europa positiva. Parigi vola dopo esito voto elezioni

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee. L'attenzione degli investitori si concentra sulle votazioni in Francia, dopo l'esito del, che ha confermato l’affermazione di Rassemblement National di Marine Le Pen, accreditata del 34% circa, mentre la formazione del presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, si ferma intorno al 21%. Attenzione anche alle, che si aggiungeranno all’attesa del secondo turno francese domenica 7 luglio.Nel frattempo, prende il via ildove sono previsti diversi interventi di Christine Lagarde e Jerome Powell.Sul mercato valutario, l'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,33%. L'è sostanzialmente stabile su 2.324,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,78%), raggiunge 82,17 dollari per barile.Scende molto lo, raggiungendo +149 punti base, con un deciso calo di 8 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 4,04%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,60%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,37%, e acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,25%. A Milano, scambia in deciso rialzo il(+1,79%), che raggiunge i 33.748 punti; sulla stessa linea, balzo del, che continua la giornata a 35.963 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+4,94%),(+4,31%),(+3,14%) e(+2,69%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,65%.di Milano,(+3,08%),(+2,69%),(+2,58%) e(+2,33%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,22%.Tra ledi maggior peso:02:30: PMI manifatturiero (atteso 50,1 punti; preced. 50,4 punti)03:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 51,5 punti; preced. 51,7 punti)10:00: PMI manifatturiero (atteso 45,6 punti; preced. 47,3 punti)14:00: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,1%)14:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,3%; preced. 2,4%).