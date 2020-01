Positivi i mercati del Vecchio Continente

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

tecnologia

sanitario

beni per la casa

alimentare

Fineco

Diasorin

STMicroelectronics

Poste Italiane

Campari

Telecom Italia

Brunello Cucinelli

Mutuionline

Cementir Holding

Interpump

Illimity Bank

Credito Valtellinese

Acea

IREN

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, mentre sembrano essere scemate le preoccupazioni per la situazione in Medio Oriente L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione a quota 1.567,8 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,52%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +165 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,36%.si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,97%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e sostanzialmente tonica, che registra una plusvalenza dello 0,45%.; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,74% rispetto alla chiusura precedente. Buona la prestazione del(+0,82%), come il FTSE Italia Star (0,9%).In buona evidenza a Milano i comparti(+2,37%),(+2,03%) e(+1,61%).Il settore, con il suo -0,51%, si attesta come peggiore del mercato.di Piazza Affari, effervescente, con un progresso del 3,34%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,14%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,54%.Decolla, con un importante progresso del 2,53%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,61%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,56%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,92%) dopo i dati sulle vendite (+3,93%),(+2,44%) e(+1,91%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,09%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,66%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,51%.