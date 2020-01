Italmobiliare acquista partecipazione in Officina Profumo Farmaceutica

Italmobiliare

(Teleborsa) -in società di eccellenza italiane, entrando nel settore dei profumi e prodotti cosmetici attraversonella storicadi Santa Maria Novella, la più antica di tutta Europa.del capitale dell'azienda pere la possibilità di incrementare la partecipazione nel tempo.L'ingresso nel capitale da parte di Italmobiliare è finalizzato adi Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella nell'arco di un. Il presupposto dello sviluppo èsui vari canali di vendita per valorizzare ulteriormente il brand sui mercati internazionali, dove i prodotti premium cosmetici e di cura della persona registrano notevoli tassi di crescita.Attualmente Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella, che ha realizzato undi euro e un, produce in un impianto alle porte di Firenze oltre seicento prodotti per la cura del corpo, la profumazione degli ambienti, antiche preparazioni e liquori, venduti in oltre 300 fra negozi di proprietà e corner presenti in diversi paesi del mondo. Lesono realizzate per il, per il 18% negli Stati Uniti, mentre il restante 21% giunge dai paesi asiatici, in particolare Sud Corea e Giappone.Con questa operazione Italmobiliare ha ulteriormente, investendo in PMI italiane di eccellenza che operano sui mercati globali.Italmobiliare stata assistita nell'operazione dallo studio Pedersoli per gli aspetti legali e da Brera Financial Advisory in qualit di advisor finanziario.