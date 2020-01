Amplifon, acquista australiana Attune Hearing

Amplifon

(Teleborsa) -ha sottoscritto un accordo definitivo per l’acquisizione di Attune Hearing Pty Ltd, il maggiore operatore indipendente di servizi di audiologia in Australia.Tale operazione, che comporta un(pari a circa 34 milioni di euro), è perfettamente allineata alla strategia di Amplifon - spiega una nota - che punta a rafforzare ulteriormente la posizione della società nel mercato chiave australiano, combinando il business retail di National Hearing Care con il modello medicale integrato di Attune.di dollari australiani (pari a circa 18 milioni di euro).Ildopo l’ottenimento delle autorizzazioni regolatorie necessarie.nonché per rafforzare significativamente il nostro rapporto con la comunità medica in Australia" - ha commentato. "Puntiamo a replicare il modello a doppio marchio di successo che abbiamo in Nuova Zelanda con Bay Audiology e Dilworth Hearing, e ci aspettiamo che National Hearing Care insieme a Attune costituiscano una piattaforma unica per l’offerta della più alta qualità di hearing care in Australia".