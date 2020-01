Tonica Wall Street al giro di boa

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

informatica

finanziario

beni di consumo per l'ufficio

Goldman Sachs

Apple

Coca Cola

Boeing

Walgreens Boots Alliance

DOW

Cisco Systems

United Health

Viacom

Vodafone

Ross Stores

Baidu

Bed Bath & Beyond

Tesla Motors

Liberty Global

Liberty Global

(Teleborsa) -suldello 0,68%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 3.271,16 punti. Guadagni frazionali per il(+0,69%), come l'S&P 100 (0,6%).Si è allentata la tensione per la crisi in Medio Oriente. Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,93%),(+0,66%) e(+0,62%).Tra i(+2,11%),(+1,89%),(+1,78%) e(+1,55%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,86%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,91%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,59%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,52%.(+3,24%),(+2,62%),(+2,13%) e(+2,12%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -19,37%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,41%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,13%.Affonda, con un ribasso del 2,01%.