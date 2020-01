Viabilità A14, incontro al MIT con Autostrade per viadotto Cerrano

(Teleborsa) - Positivo l'incontro svoltosi questa mattina, 9 gennaio 2020, presso il) conper la verifica degli approfondimenti tecnici richiesti dal Ministero per la messa in sicurezza del viadotto Cerrano In particolare,Se tali dati troveranno conferma nella relazione finale che il concessionario dovrà fornirà al MIT lunedì 13, il Ministero, ferme restando le autonome determinazioni dell'autorità giudiziaria, darà parere favorevole al ripristino della circolazione, ad andatura distanziata e contenuta, per i mezzi pesanti.Anche per le barriere laterali dovrebbero esserci i presupposti per un parere favorevole alla riduzione delle aree sequestrate, limitando così i disagi ai cittadini.Infine, con l’Università di Roma La Sapienza è in corso di progettazione un piano di gestione delle emergenza che, in caso di superamento delle soglie di allerta dovuto a fenomeni franosi, consentirà di mettere in sicurezza l’autostrada senza comprometterne la funzionalità.E' quanto la ministraha illustrato oggi in una lettera inviata alin risposta alle sue giustificate richieste di chiarimenti.