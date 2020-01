UBI Banca e Regione Lombardia presentano il progetto "Futurità"

(Teleborsa) -, primo progetto che porta nelle scuole un, pensato per i ragazzi della Generazione Z.Simulare di essere il fondatore di un social network che deve proteggere la privacy dei suoi utenti salvaguardando al tempo stesso i profitti della propria impresa; oppure vestire i panni di un Energy Manager impegnato a valutare l'impatto ambientale derivante dall'attività quotidiana dell'azienda per cui lavora; oppure ancora scoprire come un motore di ricerca possa alimentare la flora dell'Amazzonia: ecco alcuni esempi delle attività previste per i giovani studenti e i loro insegnanti coinvolti dal programma di educazione "Futurità".Obiettivo dell'iniziativa èe in particolare tra gli studenti del 3° e 4° anno delle scuole superiori, facendo comprendere i meccanismi utili ad attuare strategie di sviluppo economico sostenibile di medio e lungo periodo e conoscere il ruolo che imprese e professioni possono svolgere a supporto di questo percorso., leader italiano della didattica digitale.Tra i principali argomenti oggetto di formazione, glie la, così come tematiche della massima attualità e strettamente connesse alla sostenibilità, eppure escluse dai programmi scolastici, quali quelle relative allaI primi istituti scolastici coinvolti nella fase pilota del progetto sono le scuole secondarie delle province di Bergamo e Brescia, invitate a partecipare al programma nel secondo quadrimestre dell'anno scolastico 2019-2020:Per gli studenti e le scuole che partecipano al progetto sono previsti importanti riconoscimenti. Saranno infattirealizzati dagli studenti sulla base del percorso formativo seguito. Per le scuole, è prevista la fornitura di dotazioni tecnologiche a supporto della digitalizzazione delle attività didattiche.