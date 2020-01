La scalata dei prodotti a marchio Conad: 4 miliardi di fatturato (+8%)

(Teleborsa) -è ilraggiungendo la leadership con una quota dele del 22,8% sul canale dei supermercati. I, 9,5 punti percentuali al di sopra della media Italia. Il fatturato si attesta a, oltre il 40% del valore della crescita della mdd (mercato marca del distributore) a livello nazionale, in crescita dell'8 per cento rispetto al 2018. Sono i dati diffusi in occasione di Marca, il salone internazionale dei prodotti a marca del distributore.Sono quasi 4.000 i prodotti in assortimento, 1.700 quelli lanciati e rilanciati lo scorso anno,che fanno capo ai brand Conad, Verso Natura Conad, Sapori&Dintorni Conad e a nuove linee che rispondono a più moderne esigenze di consumo: Conad Alimentum, Conad Piacersi, Conad Essentiae, Conad Baby, Parafarmacia Conad.Sono di provenienza nazionale il 90% dell'ortofrutta, le filiere del latte e dei derivati, quella del pomodoro e dei principali vegetali confezionati, i prodotti Sapori&Dintorni Conad. Così come i produttori dei brand Conad, anch'essi italiani per oltre il 90%. "Il valore dei prodotti a marchio Conad è sedimentato nelle collaborazioni con tanti piccoli e medi imprenditori locali."Si tratta die per questi motivi sono durature nel tempo - sottolinea l'- i prodotti a marchio Conad crescono molto più del mercato perché intercettano l'evoluzione dei bisogni dei clienti che ne apprezzano la qualità, la sicurezza e convenienza nel tempo. L'impegno è di continuare a farla evolvere leggendo le esigenze dei clienti, accettando le nuove sfide per contribuire a progettare un futuro sostenibile, preoccupandoci di dare risposte concrete alle necessità del Paese e della comunità".