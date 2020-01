Alstom Italia medaglia d'oro alla XII edizione di I Nove You

(Teleborsa) -con il progetto del, uno dei siti più importanti in Italia specializzato nelle attività di manutenzione e riparazione, e nella produzione, ingegneria e validazione per i sistemi di trazione.Il concorso annuale di Alstom nasce per. Giunto alla 12esima edizione, il programma ha riscosso un enorme successo con 2000 partecipanti e un totale, solo quest'anno, di 620 progetti presentati da 23 Paesi.. Il nostro obiettivo è quello di conferire sempre maggiore fluidità ai processi di manutenzione.", ha commentato, Managing Director di Alstom Services Italia & Svizzera.La categoria "Innovation to market" è stata introdotta quest’anno per la prima volta, a testimonianza del fatto che le innovazioni di Alstom hanno creato valore aggiunto per i clienti e come impegno costante dell'azienda nell'innovazione, attraverso l'esplorazione di tutti i campi della creatività.- i vincitori ovviamente - ma anche con tutti i collaboratori e i team che hanno presentato i loro progetti.", ha dichiarato, Presidente e Amministratore delegato di Alstom.