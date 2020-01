InvestEU: sostegno FEI e UniCredit sale a 1 miliardo di euro

UniCredit

(Teleborsa) - Si rafforza la cooperazione tra il) e, con la decisione di ampliare la Garanzia InnovFin per le PMI, programma che punta ad agevolare l’accesso alle fonti finanziarie per piccole e medie imprese (PMI) e piccole mid-cap innovative in nove Paesi.. Ciò significa che le PMI e le aziende mid-cap di questi Paesi, attraverso l’ampia rete UniCredit presente nella regione, avranno accesso a un totale di un miliardo di euro.L’operazione ha il sostegno di Horizon 2020, il Programma Quadro dell’Unione Europea per la Ricerca e l’Innovazione, e del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS), fulcro del Piano di investimenti per l’Europa.Nello specifico, le banche in Bosnia ed Erzegovina e Serbia e la società di Leasing in Serbia beneficeranno della garanzia fornita dal FEI e del sostegno nell'ambito di Horizon 2020, mentre gli accordi di garanzia con le banche e le società di leasing di Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania e Slovenia saranno garantiti dal FEIS., Co-CEO Commercial Banking CEE UniCredit, hanno dichiarato: "Negli ultimi 8 anni, UniCredit ha lanciato oltre dieci iniziative in cooperazione con il FEI in CEE, per una capacità totale di oltre 1,7 miliardi di euro. Tra queste JEREMIE, RSI, SME Initiative, COSME, Microfinance Facility, WB EDIF, il Fondo di Fondi nel contesto del FEASR, EaSI e InnovFin SMEG. Questi strumenti sono già utilizzati per oltre il 50%, supportando più di 5000 clienti nella Regione.Grazie a InnovFin SMEG, oltre 350 clienti hanno già ricevuto supporto per lo sviluppo dei loro progetti innovativi. Con il raddoppio dell’importo di questo strumento a 1 miliardi di euro, possiamo ulteriormente agevolare lo sviluppo di PMI innovative nei nostri Paesi dell’Europa Centro Orientale, rendendo più semplice l’accesso a risorse finanziarie e sostenendo le economie locali. Questo evidenzia, ancora una volta, il nostro forte impegno a servire i clienti della regione CEE".