FCA prosegue dimessa dopo dati vendite anno

Fiat Chrysler

FTSE MIB

Lingotto

principale indice della Borsa di Milano

Fiat Chrysler

(Teleborsa) - Frazionale ribasso per, che scambia con una perdita dello 0,85%. Il titolo risente dei dati di vendita 2019 , apparsi in chiaroscuro: a dicembre il gruppo ha segnato un aumento del 13,8% in UE, ma il 2019 chiude con un segno meno (-7,3%) ed una quota di mercato in calo al 6%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend delrispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 12,27 Euro. Prima resistenza a 12,54. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 12,17.