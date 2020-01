Gismondi 1754 pronta al debutto per Vicenza Oro

Gismondi 1754

(Teleborsa) -, dopo aver partecipato al trade show di Las Vegas, parteciperà per la, la manifestazione internazionale di riferimento per il mondo orafo e della gioielleria, dove: Essenza, Dedalo, Era, Noi, Prato Fiorito e Aura.Massimo Gismondi, CEO della società, ripercorre e riscopre le tecniche antiche dei maestri valenzani, valorizzando la qualità della manifattura con un tocco di forte contemporaneità.La gioielleria ad oggi vanta un'importante presenza internazionale, mediante Boutique dirette in Italia e Svizzera (Genova, Milano, Portofino e St. Moritz), Franchising a Praga, Department Store negli USA tramite Neiman Marcus e Concessionari indipendenti in USA (5), in Italia (1) e in Russia (1).