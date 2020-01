Goldman Sachs positiva su Saipem: alza giudizio e target price

Saipem

Saipem

FTSE MIB

big italiana dell'ingegneria

(Teleborsa) - Raccomandazione positiva perda parte di Goldman Sachs. L'ufficio studi della banca d'affari hadal precedente "neutral".da 6,30 che si confronta con i 4,42 euro delle attuali quotazioni.Il titoloal momento scambia a Piazza Affari con un frazionale calo dello 0,32% in un clima generale di debolezza.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 4,451 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 4,389. L'equilibrata forza rialzista dellaè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 4,513.