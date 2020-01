Spagna, industria in crescita a novembre

(Teleborsa) - Industria spagnola in ripresa a novembre.. Su base annua il dato al netto dell'effetto del calendario ha mostrato un decremento del 20,2% dal -2,6% del mese precedente. Lo comunica l'segnalando anche che il dato non corretto risulta in contrazione del 22,3% dal livello invariato di ottobre.Sempre a novembre,dal livello invariato del mese precedente. A livello tendenziale, il dato al netto degli effetti del calendario ha registrato un +0,2% in recupero dal -2,8% di ottobre, mentre a livello originario segna un -2,8% da +0,1% precedente.